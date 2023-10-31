اختتام فعاليات مهرجان القصة السنوي بطرطوس

طرطوس-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان القصة السنوي في طرطوس بجلسة قراءات قصصية شارك فيها مجموعة من الأدباء.

الجلسة التي قدمتها الكاتبة نجود حسين على مدى أيام المهرجان الثلاثة قرأت خلالها مقتطفات أدبية لعدد من الأدباء السوريين والعرب.

وتنوعت قراءات اليوم الأخير بين الوجدانية والواقعية والإنسانية ومنهم الكاتبة أسيل محمد التي قرأت قصتين الأولى قصيرة جداً بعنوان ” جحا وأهل بيته ” والثانية بعنوان ” ورد تشرين ” التي أخذت طابعاً تاريخياً وطنياً عن الحروب والانتصارات التي خاضها الجيش العربي السوري عبر تاريخه الطويل النضالي المشرف.

الكاتبة نهلة البدوي في قصتها الوجدانية ” في مهب قلق ” عكست فلول حرب فرضت علينا عبر حكايات وأحداث ولدت من رحم واقع مرير وخلقت جراحاً وأحزان، واغتراب ترك أثره في كل شارع وبيت مع رغبةفي الحياة كانت أقوى من أسلحة الظلام.

الكاتبة فرح البوظة قرأت قصتها الأولى والتي حملت لمسة إنسانية تحت عنوان ” رقص على وتر ” تطرقت فيها للأسلوب المتبع بتكريم الشهداء، فيما أخذت قصتها الثانية طابع السياسة الكوميدية بعنوان ” تقرير ” تحكي مكر المرأة ودهاءها.

” الرحلة القاتلة ” كانت قصة الكاتب بسام حمودة روى فيها جهل الشباب بطقوس البحر واندفاعهم إليه دون معرفة أوقات رحلات البحث عن لقمة العيش والغوص في لجّه العميق وما ينتج عنه من ضرر وتهديد لسلامتهم.

فاطمة حسين

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