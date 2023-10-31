400 شهيد وجريح ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال في جباليا

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرةً جديدةً في جباليا شمال قطاع غزة المحاصر، راح ضحيتها أكثر من 400 فلسطيني بين شهيد وجريح.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في غزة قولها: إن طيران الاحتلال دمر حياً سكنياً كاملاً وسط جباليا، مستخدماً 6 قنابل تزن كل واحدة طناً من المتفجرات، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 400 فلسطيني، مشيرةً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظراً لوجود المئات تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وبالتزامن ارتكب الاحتلال مجزرةً في مخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى استشهاد 45 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات، كما استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منازل في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وارتكب الاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من الشهر الجاري نحو 1000 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 8500 شهيد، منهم ما يزيد على 3500 طفل، إضافةً إلى إصابة أكثر من 21500 فلسطيني، في حين تم الإبلاغ عن 2000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc