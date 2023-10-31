SCS-NET
عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت للعدو الإسرائيلي

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved