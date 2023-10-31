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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف بعدد من قذائف الهاون قوة صهيونية راجلة وتجمعاً للآليات غرب مدينة غزة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

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