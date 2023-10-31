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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

وسائل إعلام فلسطينية : أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

2023-10-31

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

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