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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

وسائل إعلام فلسطينية : أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بناءً سكنياً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

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