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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

المقاومة اللبنانية : تم استهداف موقع المرج الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصيبت تجهيزاته بشكل مباشر

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعشرات قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو الإسرائيلي في منطقة الكرامة شمال غرب غزة

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