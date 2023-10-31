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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105) واشتعال النيران فيها

2023-10-31

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المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105) ما أدى إلى اشتعال النيران فيها

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