اختتام بطولة أندية الدرجة الأولى لألعاب القوى

دمشق-سانا

بمشاركه 250 لاعباً ولاعبة من تسعة أندية، اختتمت بطولة أندية الدرجة الأولى لألعاب القوى التي نظمها اتحاد اللعبة على مدى يومين في ملعب تشرين بدمشق.

وفي الترتيب العام، فاز بالمركز الأول نادي المحافظة، وفي المركز الثاني نادي الجيش المركزي، وفي المركز الثالث نادي الكرامة، وفي المركز الرابع نادي العرين.

وبين أمين سر اتحاد ألعاب القوى محمد خلفة في تصريح لـ سانا أن البطولة كانت قوية واستطاع لاعب منتخب سورية ونادي المحافظة أسامة العلي تحطيم الرقم السوري للناشئين في مسابقة القفز بالزانة بارتفاع 4.32 أمتار، وكان الرقم السابق للاعب نفسه بارتفاع 4.25 أمتار.

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