اختتام بطولة رماية التراب والسكيت في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اختتمت بطولة رماية التراب والسكيت في ناديي شبعا وصيدنايا بريف دمشق.

ففي المسابقة التي استضافها نادي شبعا فاز بالمركز الأول أحمد العبدالله، وجاء في المركز الثاني إلياس حداد وفي المركز الثالث علاء طنوس، وذلك بعد جولة للتمايز بينهم إثر تعادلهم بنهاية المنافسات على المركز الأول.

وفي منافسات الفرق حل أولاً الفريق الذي ضم الرماة علاء طنوس وطوني عربجي وقصي سويدان، وجاء بالمركز الثاني فريق الرماة ميخائيل الراعي وشادي رماح وإلياس حداد وفي المركز الثالث فريق الرماة جوني ناصر وفراس بجبوج ومنذر الخطيب.

وأسفرت نتائج المنافسات التي شهدها نادي صيدنايا عن فوز رامي ماريا بالمركز الأول ووائل خربوطلي بالمركز الثاني ولؤي المعري بالمركز الثالث.

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