المقاومة الفلسطينية: القضاء على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن مقاتلونا داخله في بيت حانون شمال قطاع غزة واستهداف جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية مصدر رئيسي لتنامي الإرهاب
2023-10-30
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
2023-10-30
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
2023-10-30
في أوبرا دبي غداً… رجوب وعدواني تمثلان سورية في تصفيات تحدي القراءة النهائي
2023-10-30
صباغ: أهمية حشد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني
2023-10-29
مجموعة سياحية من هونغ كونغ تطلع على معالم مسرح بصرى الشام الأثري
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
محليات
تأهيل بئر تميم في ريف القامشلي ووضعها في الخدمة
2023-10-31
200 طن من مواد التعقيم لمؤسسة مياه السويداء
2023-10-31
الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق
2023-10-31
أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها في ورشة عمل لوزارة الأشغال العامة والإسكان
2023-10-30
إقرار نظام التحفيز الوظيفي في 6 مشاف تابعة لوزارة الصحة
2023-10-30
طقس الغد.. الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات رعدية في بعض المناطق
2023-10-30
الأمانة السورية للتنمية: تأهيل 60 وحدة سكنية جديدة في دير الزور
2023-10-30
رياضة
منافسات قوية في بطولة الجمهورية بالتايكواندو للأحزمة الملونة
2023-10-31
ذهبية رابعة للسباحة إنانا سليمان في البطولة العربية
2023-10-30
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه ويضيف برونزية لرصيده في البطولة العربية للسباحة
2023-10-29
فوز الفتوة على الساحل وتعادل الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-29
الموت يغيب الإعلامي والخبرة الرياضية نور الدين الطرابلسي
2023-10-29
منتخب سورية للفنون القتالية يشارك ببطولة العالم برياضة اليونيفايت في روسيا
2023-10-29
فضية وبرونزية لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-28
اقتصاد
تنظيم ضبوط تموينية بحق خمس محطات محروقات ومعتمدين لتوزيع الغاز في درعا
2023-10-31
الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 3 أشهر
2023-10-31
تباطؤ نمو الناتج المحلي الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري
2023-10-31
ارتفاع أسعار الذهب وسط إقبال على الملاذات الآمنة
2023-10-31
تسويق 4775 طن قطن إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان
2023-10-31
البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط
2023-10-30
وزارة الزراعة تعتمد سلالتين جديدتين من القمح والشعير
2023-10-30
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
استشهاد 73 فلسطينياً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
الجو غائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
انضمام عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي إلى عملية التسوية الشاملة
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة (12500) ليرة للدولار
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والعشرين
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعين بريف درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية
المقاومة الفلسطينية: القضاء على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن مقاتلونا داخله في بيت حانون شمال قطاع غزة واستهداف جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة
2023-10-31
2023-10-31
aline
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