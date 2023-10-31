منافسات قوية في بطولة الجمهورية بالتايكواندو للأحزمة الملونة

دمشق-سانا

بمشاركة 278 لاعباً مثلوا 35 نادياً، اختتمت بطولة الجمهورية بالتايكواندو للأحزمة الملونة لفئتي الشباب والرجال في صالة تشرين الرياضية بدمشق.

ففي فئة الرجال بالحزام الأسود، حل نادي الشرطة أولا بالترتيب العام ثم الجيش فنادي قدسيا ثم نادي ضاحية الفردوس، بينما أسفرت منافسات فئة الشباب عن فوز الشرطة بالمركز الأول، تلاه الجيش وجاء نادي المجد بالمركز الثالث ونادي السكك الحديدية بالمركز الرابع.

وفي منافسات الأحزمة الملونة بفئة الرجال حقق نادي الكرامة المركز الأول، تلاه الشرطة ثم نادي المجد ونادي قدسيا، وتصدر الجيش فئة الشباب ثم نادي الكرامة ثم الشرطة ونادي ضاحية الفردوس.

وجاء في الترتيب العام لجميع الفئات الشرطة أولاً ثم الجيش والكرامة ونادي قدسيا على التوالي.

رئيس اتحاد التايكواندو شريف ديركي قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة شهدت منافسات قوية، وتم اتباع نظام التحكيم العادي للأحزمة الملونة ونظام التحكيم الإلكتروني للحزام الأسود، حسب الاتحاد العالمي (دبليو تي).

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