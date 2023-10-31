أنطونوف: محاولات واشنطن زعزعة الأوضاع في روسيا محكوم عليها بالفشل

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات الولايات المتحدة لزعزعة النظام الدستوري والأوضاع في روسيا محكوم عليها بالفشل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله اليوم في تعليق على رد الفعل الحاد من الإدارة الأمريكية ووسائل إعلامها على أحداث مطار محج قلعة في داغستان الروسية: إن “محاولات الولايات المتحدة ضرب السلم الأهلي والديني المتجذر في روسيا هي لزعزعة النظام الدستوري فيها”، مضيفاً: “يجب على الخبراء الإستراتيجيين الأمريكيين أن يقلقوا على أمان مواطنيهم الذين يعانون من وباء العنف المسلح والكراهية العرقية في بلادهم بدلاً من تشجيع النزاعات في البلدان الأخرى”.

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