200 طن من مواد التعقيم لمؤسسة مياه السويداء

السويداء-سانا

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء كمية 200 طن من مواد تعقيم المياه، مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر فرع الهلال الأحمر العربي السوري.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المؤسسة تقوم بتوزيع هذه المواد المستلمة المستخدمة في معالجة وتعقيم مياه الشرب المنتجة على محطات التصفية، حرصاً على إيصال مياه نظيفة للمواطنين.

وبين الشريطي أن هذه الكمية تضاف إلى 120 طناً استلمتها المؤسسة أيضاً من مواد التعقيم قبل أسابيع عبر فرع الهلال الأحمر العربي السوري.

عمر الطويل

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