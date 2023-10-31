لجنة حماية الصحفيين: مقتل 31 صحفياً بالقصف الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

أعلنت لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من الشهر الجاري وصل إلى 31 صحفياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اللجنة قولها في بيان نشر على موقعها: إن “عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزة خلال الفترة الحالية يمثل أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون خلال قيامهم بتغطية النزاعات”، وذلك منذ أن بدأت بإحصاء ضحايا الصحافة في عام 1992.

يذكر أن الحصيلة السابقة للضحايا بين الصحفيين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتي نشرتها لجنة حماية الصحفيين قبل أسبوع كانت تبلغ 27 صحفياً.

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