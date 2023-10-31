نيبينزيا: الكارثة الإنسانية تتفاقم في فلسطين وواشنطن تشل محاولات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

نيويورك-سانا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن كارثة إنسانية بأبعاد هائلة تتفاقم حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: إن “التقارير تشير إلى عرقلة “إسرائيل” مرور المساعدات عبر معبر رفح، حيث تم السماح لـ 94 شاحنة فقط بالمرور منذ الـ 21 من تشرين الأول الجاري”، مضيفاً: “أولويات المجتمع الدولي اليوم وقف إراقة الدماء وتقليص الأضرار بالنسبة للسكان المدنيين، وتحويل الأوضاع إلى المجرى السياسي والدبلوماسي”، مؤكداً أن مجلس الأمن “مشلول” بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الوضع في الشرق الأوسط.

وقال موجهاً سؤاله للمندوب الأمريكي: “اشرحوا لماذا تعارضون وقف إطلاق النار هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي تؤيد عقيدة الانتقام الشامل في غزة، أين تعاطفكم مع المدنيين الذي تعبرون عنه في أثناء كل جلسة للمجلس حول أوكرانيا، مع أن حياة المدنيين في أوكرانيا لم تعرّض لمثل هذه المخاطر التي تواجه الفلسطينيين في غزة، أم أنكم تفكرون فقط بسكان أوروبا، فيما أرواح الفلسطينيين لا تهمكم”.

واعتبر نيبينزيا أن امتناع الدول الغربية عن التصويت على كل مشاريع القرارات التي تضمنت الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر مخجل.

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