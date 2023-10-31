وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: وجود قوات الاحتلال الأمريكي في سورية مصدر رئيسي لتنامي الإرهاب
2023-10-30
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
2023-10-30
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
2023-10-30
في أوبرا دبي غداً… رجوب وعدواني تمثلان سورية في تصفيات تحدي القراءة النهائي
2023-10-30
صباغ: أهمية حشد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني
2023-10-29
مجموعة سياحية من هونغ كونغ تطلع على معالم مسرح بصرى الشام الأثري
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
محليات
أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها في ورشة عمل لوزارة الأشغال العامة والإسكان
2023-10-30
إقرار نظام التحفيز الوظيفي في 6 مشاف تابعة لوزارة الصحة
2023-10-30
طقس الغد.. الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات رعدية في بعض المناطق
2023-10-30
الأمانة السورية للتنمية: تأهيل 60 وحدة سكنية جديدة في دير الزور
2023-10-30
مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
2023-10-30
اتحاد الكتاب العرب يناشد الأدباء والكتاب والمنظمات الحقوقية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني
2023-10-30
ندوة حوارية في الحسكة حول دور المجتمع المحلي بتمكين عمل المجالس المحلية
2023-10-30
رياضة
ذهبية رابعة للسباحة إنانا سليمان في البطولة العربية
2023-10-30
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه ويضيف برونزية لرصيده في البطولة العربية للسباحة
2023-10-29
فوز الفتوة على الساحل وتعادل الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-29
الموت يغيب الإعلامي والخبرة الرياضية نور الدين الطرابلسي
2023-10-29
منتخب سورية للفنون القتالية يشارك ببطولة العالم برياضة اليونيفايت في روسيا
2023-10-29
فضية وبرونزية لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-28
فضية وبرونزية جديدتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
اقتصاد
البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط
2023-10-30
وزارة الزراعة تعتمد سلالتين جديدتين من القمح والشعير
2023-10-30
وضع الطابع الإلكتروني بالتداول في تشرين الثاني القادم.. ونوس: الهدف أتمتة العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات
2023-10-30
المالية تعلن موعد المزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة مئتي مليار ليرة
2023-10-30
صعود مؤشر بورصة موسكو والروبل يواصل ارتفاعه
2023-10-30
زيادة المساحة المخططة لمحصول الشعير في درعا بنحو 6855 هكتاراً
2023-10-30
استقرار أسعار الذهب
2023-10-30
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سعيه لإشعال المنطقة بتصعيد اعتداءاته على سورية ومواصلة عدوانه على غزة
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
انضمام عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي إلى عملية التسوية الشاملة
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة (12500) ليرة للدولار
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والعشرين
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعين بريف درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة
2023-10-31
2023-10-31
HASSAN
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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