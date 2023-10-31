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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

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