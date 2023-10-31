المقاومة الفلسطينية: نواصل التصدي لمناورات الاحتلال البرية البائسة لدخول غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تواصل تسجيل الإنجازات عبر التصدي لمناورات الاحتلال الإسرائيلي البرية البائسة لدخول غزة وتستدرج قواته إلى كمائن الرعب والموت.

وقال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في بيان اليوم: “إن العدو يرسم صوراً وهمية لمحاولاته التوغل براً” مشدداً على أن إنجازات المقاومة ستشهد تحولاً على جميع الصعد والجبهات، وعلى العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه.

وأضاف الناطق: “نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة ونحن على استعداد للإفراج عن كل الأسرى لدينا مقابل إفراج الاحتلال عن جميع أسرانا المعتقلين لديه”.

وتابع الناطق: “إن الاحتلال يدعي السعي لتحرير أسراه المحتجزين لدينا لكنه يعرض حياتهم للخطر وهناك عدد منهم قتلوا جراء قصف طيرانه الهمجي على القطاع ونقول لأهاليهم إن حكومتكم تغامر بأرواح أبنائكم كسباً للوقت”.

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