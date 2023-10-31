العدو الإسرائيلي يجدد عدوانه على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي المعادي شن ثلاث غارات على أطراف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل وعلى أطراف بلدة ياطر وعلى أطراف بلدة شيحين بالقرب من البئر الارتوازية التي تغذي البلدة.

في حين حلق الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي فوق قرى بنت جبيل في مرجعيون على علو منخفض.

كما ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء حولا وميس الجبل.

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