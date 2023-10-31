جنوب إفريقيا تدعو إلى حماية المدنيين في غزة

جوهانسبرغ-سانا

دعت جنوب إفريقيا الأمم المتحدة اليوم إلى حماية المدنيين في قطاع غزة من القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا قولها في بيان إنه “تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية” مشيرة إلى ” أن 25 فرداً من عائلة أحد أفراد الجالية الفلسطينية في جوهانسبرغ قتلوا في غارة جوية (إسرائيلية) اليوم كما قتل أفراد عائلة دبلوماسي فلسطيني كبير في جنوب إفريقيا في مبنى سكني خاص بهم أمس”.

وأضاف البيان: “تتطلب أعداد القتلى وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية”.

وبدعوتها لتشكيل قوة حماية يزيد دعم جنوب إفريقيا للفلسطينيين على معظم الدول التي دعا بعضها لوقف إطلاق النار أو فتح ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وتدافع جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة عن السلام في المنطقة مشبهة محنة الفلسطينيين بما شهدته تحت نظام الفصل العنصري الذي انتهى عام 1994.

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