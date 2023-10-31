بوتين: الولايات المتحدة تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسات دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الانتقامية على مبدأ المسؤولية الجماعية لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله في تصريح اليوم: “إن الولايات المتحدة هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي وتحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء”.

لافتاً إلى أنه من الضروري أن نفهم بوضوح من يقف حقاً وراء مأساة شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن يستفيد منها.

وشدد الرئيس الروسي على أن العالم الأمريكي ذا الهيمنة الأحادية ينهار ويصبح تدريجياً شيئاً من الماضي، وأن روسيا تناضل من أجل مستقبل أفضل ومبادئ النظام العالمي العادل ومتعدد الأقطاب الذي يتمتع بحقوق وفرص متساوية لجميع البلدان والحضارات من أجل حرية البلدان.

وختم بوتين بالقول: إن مفتاح حل المشكلة في المنطقة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة مشيراً إلى أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc