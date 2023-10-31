رئيس (كوب 28) يدعو لإيجاد أرضية مشتركة حول الوقود الأحفوري

دبي-سانا

دعا سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” اليوم دول العالم إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتها المتعلقة بمستقبل الوقود الأحفوري قبيل قمة المناخ.

ونقلت رويترز عن الجابر قوله خلال قمة تمهيدية لمؤتمر كوب 28 عقدت في أبو ظبي بحضور نحو 70 وزيراً ومئة مندوب: “أعلم أن هناك آراء قوية حول فكرة إدراج صيغة تتعلق بالوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في النص قيد التفاوض وأريد منكم التعاون من أجل التوصل لحلول يمكنها أن تحقق الاتساق والأرضية المشتركة والتوافق بين كل الأطراف”.

ودعا الجابر إلى أن تجمع القمة كل الأطراف المعنية بما يشمل قطاع الوقود الأحفوري وقال: إن “الاستغناء التدريجي عنه أمر حتمي” مضيفاً: “نسير في الاتجاه الصحيح لكن ليس بسرعة كافية على الإطلاق”.

بدورها قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا رودريغيث أمام القمة التمهيدية اليوم: “لن يكتب لكوب 28 النجاح دون قرار طموح بالتخفيف”.

وتستضيف الإمارات قمة كوب 28 في الفترة من 30 تشرين الثاني حتى 12 كانون الأول المقبل وتسعى القمة للتوصل إلى اتفاق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ولا تزال الدول منقسمة بين من تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المسبب لغازات الاحتباس الحراري وهو السبب الرئيسي لتغير المناخ وأخرى تصر على الحفاظ على دور لهذا النوع من الوقود.

وتريد الدول الأوروبية والدول المعرضة لآثار تغير المناخ أن تتوصل قمة كوب 28 إلى حزمة من إجراءات التخفيف من حدة تغير المناخ تفضي إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل أسرع ومنها التعهد بزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

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