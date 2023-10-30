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وزير الأمن الإيراني: أمريكا تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية في غزة

2023-10-30

طهران-سانا

حمل وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية جرائم وفظائع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، مؤكداً ضرورة محاسبتها على ذلك.

وقال خطيب في تصريح اليوم: “إن أمريكا تتحمل مسؤولية هذه الجريمة في فلسطين المحتلة وكل الفظائع التي ترتكب فيها ويجب محاسبتها، كما أن (إسرائيل) لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل عملية طوفان الأقصى، بحسب اعتراف متزعميها وداعميهم الأمريكان”.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن قادة الدول الغربية الذين يزورون الأراضي الفلسطينية المحتلة ووسائل الإعلام لا يتحدثون عن النصر، وهذه إحدى الخصائص المهمة لهذه العملية.

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