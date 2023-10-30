يونيسيف: آلاف الأطفال قتلوا في غزة ومليون طفل يعيشون في جحيم

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن مليون طفل يعيشون في جحيم مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء آلاف الأطفال.

وقال المتحدث باسم يونيسيف، جيمس إلدر لشبكة (سي إن إن) الإخبارية: “إننا نتابع التقارير الصادرة من وزارة الصحة في غزة بينما يوجد مليون طفل يعيشون في جحيم، وهناك آلاف يموتون وسط معاناة، حيث لا توجد مياه ولا أدوية ولا وقف لإطلاق النار”.

وأشار إلدر إلى “التحديات الإنسانية الهائلة في غزة، والتأخير في إدخال المساعدات، رغم أن العديد من قادة العالم المختلفين يقولون إنها بحاجة إلى المزيد من المساعدات”.

وأضاف: “إن هناك فظائع لا يمكن تصورها”، مشيراً إلى أن المخرج واضح، وهو “وقف إطلاق النار وفتح البوابات وإدخال المساعدات”.

ويمثل الأطفال أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وبحسب أرقام الصحة الفلسطينية فإن غزة باتت تودع طفلاً كل 15 دقيقةً ، بينما هناك آلاف الأطفال ممن فقدوا عائلاتهم بالكامل.

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