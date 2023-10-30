معرض لمشروعات تخرج طلبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث

حمص-سانا

يحتفي معرض مشروعات تخرج طلبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث بـ 12 مشروعاً من أقسام الكلية السبعة، دمجت التقانة الحديثة مع عملية التصنيع.

ويعتبر المعرض الذي افتتح في مكتبة الكلية اليوم تقليداً علمياً سنوياً، وفقاً لرئيس الجامعة عبد الباسط الخطيب الذي بين أن هذه المشروعات التي قدمت للعام الدراسي الماضي تحمل أفكاراً إبداعية مهمة تشاركها الطلاب مع أساتذتهم، لإظهار فهمهم لاختصاصهم الهندسي وقدرتهم في حل المسائل الهندسية، بهدف خدمة مرحلة إعادة الإعمار والتنمية بشكل عام، والاستفادة منها في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتحقيق مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع.

ورأى الدكتور محمود الأسعد عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أن المعرض يتيح الفرصة للاستفادة من الأفكار في عمليات الإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال مشروعات متميزة هي نتاج سنوات دراسة نظرية وعملية تلقاها الطلاب، أثمرت عن نماذج حقيقية وعملية قابلة للتطبيق، وتساهم في تطوير البنية التحتية الوطنية والنهوض بالواقع الصناعي.

وعبر كل من الطلاب الخريجين علي حسن وديانا قزي وعيسى إبراهيم عن سعادتهم بحصاد تعب ومجهود سنوات دراستهم، معتبرين أن هذا المعرض هو دعم وتشجيع لهم على الاستمرار، ومحاولة تطوير أفكارهم ومشاريع تخرجهم التي تعد نقطة البداية في طريق حياتهم العملية.

وتشمل مشروعات المعرض مجالات صناعة المواد البلاستيكية، وتشغيل الطاقة الشمسية، ومساعدة ذوي الإعاقة، والأجهزة والبرامج الحاسوبية، وصناعة الروبوت، وتربية الدواجن.

مثال جمول

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