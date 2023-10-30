الأمم المتحدة: مستشفيات غزة في خطر مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وتجديد الأوامر بإخلائها

نيويورك-سانا

حذرت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من تزايد الضغط على مستشفيات شمال قطاع غزة التي ما زال يوجد فيها مرضى وعاملون صحيون، مع تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله: إن “محيط مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي شمال غزة، تعرض للقصف مطلع الأسبوع الجاري”.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “يعيش نحو 117 ألف نازح في المستشفيات العشرة التي لا تزال تعمل في مدينة غزة، وأماكن أخرى شمال القطاع والتي تلقت أوامر إخلاء خلال الأيام الأخيرة”.

وشدد المكتب على أن “دخول الوقود الذي لم يسمح به على شاحنات المساعدات مطلوب بشكل عاجل لتشغيل المعدات الطبية، ومرافق المياه والصرف الصحي”.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية في حسابها على منصة “إكس” أن “إخلاء المستشفيات أمر مستحيل دون تعريض حياة المرضى للخطر”.

من جهته قال صندوق الأمم المتحدة للسكان نقلا عن شهادات من موظفي مستشفى الشفاء: إنه “يتم إجراء عمليات الولادة القيصرية الطارئة دون تخدير وسط نقص في الإمدادات الطبية والطاقة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc