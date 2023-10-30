إقرار نظام التحفيز الوظيفي في 6 مشاف تابعة لوزارة الصحة

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من المشافي التابعة لوزارة الصحة.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئات العامة لمشفيي الأطفال في طرطوس وحلب، وابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية بحلب، والأسد الطبي، ومصياف الوطني بحماة، والهلال الأحمر العربي السوري بدمشق.

وفي تصريح لمراسل سانا أكدت الدكتورة رحاب سابا مديرة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال في طرطوس أن حوالي 418 عاملاً يستفيدون من نظام الحوافز في المشفى، ما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة.

من جهته أشار المدير العام لمستشفى الأطفال في حلب الدكتور محمد طلال أمونه إلى أهمية نظام الحوافز للعاملين، الذي يستفيد منه 24 عاملاً في تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الدكتور محمد بسام حايك المدير العام لمستشفى ابن خلدون للأمراض العقلية والنفسية بحلب بين أن جميع العاملين في المستشفى سيستفيدون من هذا النظام وعددهم 225 عاملاً، ما سيحسن مستوى العمل ويشجع على أداء الخدمات بشكل أفضل، وينعكس إيجاباً على دخل العامل وتحسين معيشته.

مهران أبو فخر

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