الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية عزمها تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، منوهة بمذكرة النوايا في القطاع الصحي التي تم توقيعها في إطار اجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو.

وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان اليوم: “تعتزم وزارة الصحة ووزارتا الصناعة والتجارة الروسيتان بالاشتراك مع وزارة الصحة السورية تطوير وتوسيع التعاون في مجال العلاج الصحي، بما في ذلك إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك وفقاً للتشريعات الروسية والسورية، ولما ورد في مذكرة التعاون في مجال تداول الأدوية والمنتجات الطبية التي تم توقيعها في موسكو”.

وأشار البيان إلى أن المذكرة تشمل مجالات التعاون والتطوير العلمي المشترك للأدوية والمنتجات الطبية الجديدة وضمان توافرها لمواطني البلدين، وكذلك تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة للمنتجات الصيدلانية، لافتاً إلى أن الجانبين السوري والروسي اتفقا على توسيع نطاق التعاون في مجال تدريب الاختصاصيين في المجال الطبي.

وأضاف البيان: إن “المذكرة ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون متبادل المنفعة، بما في ذلك تطوير وتوريد الأدوية والمنتجات الطبية على أساس مستقر وطويل الأجل”.

يذكر أن اجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو تضمنت بحث تنفيذ عدد من مشاريع التعاون وتوقيع مذكرة نوايا في القطاع الصحي بين وزارة الصحة من جهة، ووزارتي الصحة والصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية من جهة أخرى.

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