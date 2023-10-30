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وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركزاً يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف التجهيزات الفنية للعدو الإسرائيلي في موقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وتحقق فيها إصابات مباشرة

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