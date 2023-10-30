خط كهربائي معفى من التقنين لمشروعي مياه القمصية ومرقية القديم في طرطوس

طرطوس-سانا

أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس بالتعاون مع شركة الكهرباء في المحافظة أعمال ربط مشروعي خطي جر مياه القمصية ومرقية القديم بخط توتر كهربائي معفى من التقنين، بقيمة مليار و300 مليون ليرة سورية.

وأوضح المدير المكلف بتسيير أمور الشركة المهندس أحمد حسامو في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الربط شملت حالياً محطتين في مشروعي القمصية ومرقية القديم اللذين يرويان ناحية القمصية وقرى في منطقة الشيخ بدر، مشيراً إلى أن ربط المحطتين بخط توتر كهربائي مستقل يتبع لمؤسسة الخطوط الحديدية، سوف يساعد على تأمين عملية الضخ بصورة أفضل، ويسهم بشكل كبير في تحسين الواقع المائي لهذه المناطق، على أن تعمل الشركة على ربط المحطات الأخرى خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مشروع خط جر القمصية دشن عام 2018، ويتألف من ثلاث محطات، ويعد من أهم المشروعات في منطقة الشيخ بدر، ويغذي ناحية القمصية وأكثر من أربعين قرية التي كانت تعتمد بوقت سابق على مصدر وحيد، وهو نبع جورة الحصان.

ذوالفقار أبو غبرا

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