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‏المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف التجهيزات الفنية للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة‏

انظر ايضاً

المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف التجهيزات الفنية للعدو الإسرائيلي في موقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وتحقق فيها إصابات مباشرة

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