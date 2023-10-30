‏المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف التجهيزات الفنية للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة‏

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
2023-10-30
في أوبرا دبي غداً… رجوب وعدواني تمثلان سورية في تصفيات تحدي القراءة النهائي
2023-10-30
صباغ: أهمية حشد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني
2023-10-29
مجموعة سياحية من هونغ كونغ تطلع على معالم مسرح بصرى الشام الأثري
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
المقداد: “إسرائيل” ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية
2023-10-28
اجتماعات للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون
2023-10-28
محليات
إقرار نظام التحفيز الوظيفي في 6 مشاف تابعة لوزارة الصحة
2023-10-30
طقس الغد.. الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات رعدية في بعض المناطق
2023-10-30
الأمانة السورية للتنمية: تأهيل 60 وحدة سكنية جديدة في دير الزور
2023-10-30
مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
2023-10-30
اتحاد الكتاب العرب يناشد الأدباء والكتاب والمنظمات الحقوقية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني
2023-10-30
ندوة حوارية في الحسكة حول دور المجتمع المحلي بتمكين عمل المجالس المحلية
2023-10-30
بمناسبة اليوم الوطني للبيئة جمعية سنديان بطرطوس تطلق حملة نظافة
2023-10-30
رياضة
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه ويضيف برونزية لرصيده في البطولة العربية للسباحة
2023-10-29
فوز الفتوة على الساحل وتعادل الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-29
الموت يغيب الإعلامي والخبرة الرياضية نور الدين الطرابلسي
2023-10-29
منتخب سورية للفنون القتالية يشارك ببطولة العالم برياضة اليونيفايت في روسيا
2023-10-29
فضية وبرونزية لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-28
فضية وبرونزية جديدتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
اقتصاد
المالية تعلن موعد المزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة مئتي مليار ليرة
2023-10-30
صعود مؤشر بورصة موسكو والروبل يواصل ارتفاعه
2023-10-30
زيادة المساحة المخططة لمحصول الشعير في درعا بنحو 6855 هكتاراً
2023-10-30
استقرار أسعار الذهب
2023-10-30
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة (12500) ليرة للدولار
2023-10-30
11 ضبطاً تموينياً في درعا
2023-10-29
عودة مخبز دوما بريف دمشق للخدمة بطاقة إنتاجية 15 طناً يومياً
2023-10-28
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الصحة الروسية: تعزيز التعاون مع وزارة الصحة السورية لتطوير إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية
مجلس الشعب يقر مشروع قانون (تعديل قانون شركات الحماية والحراسة)
انضمام عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي إلى عملية التسوية الشاملة
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة (12500) ليرة للدولار
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والعشرين
أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعين بريف درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية
المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف التجهيزات الفنية للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة
2023-10-30
2023-10-30
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