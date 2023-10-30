المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في أوبرا دبي غداً… رجوب وعدواني تمثلان سورية في تصفيات تحدي القراءة النهائي على المستوى العربي
2023-10-30
صباغ: أهمية حشد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني
2023-10-29
مجموعة سياحية من هونغ كونغ تطلع على معالم مسرح بصرى الشام الأثري
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
المقداد: “إسرائيل” ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية
2023-10-28
اجتماعات للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون
2023-10-28
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي بقاعدة التنف
2023-10-28
محليات
الجو غائم جزئياً وزخات مطرية رعدية متوقعة في مناطق متفرقة
2023-10-30
مسيرة جماهيرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في اللاذقية
2023-10-29
مجلس الشعب يناقش تعديلات قانون شركات الحماية والحراسة ويوافق على عدد منها
2023-10-29
صباغ: دعم المقاومة الفلسطينية بكل السبل الممكنة
2023-10-29
الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع ضمن جلسة حوارية بحمص
2023-10-29
السورية للبريد تبدأ بدفع تعويضات المسرحين في أيلول الماضي
2023-10-29
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية والقلمون
2023-10-29
رياضة
منتخب سورية للسباحة يتابع تألقه ويضيف برونزية لرصيده في البطولة العربية للسباحة
2023-10-29
فوز الفتوة على الساحل وتعادل الاتحاد أهلي حلب مع الوحدة في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-10-29
الموت يغيب الإعلامي والخبرة الرياضية نور الدين الطرابلسي
2023-10-29
منتخب سورية للفنون القتالية يشارك ببطولة العالم برياضة اليونيفايت في روسيا
2023-10-29
فضية وبرونزية لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال بمصر
2023-10-28
فضية وبرونزية جديدتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
ذهبية وفضية لسورية في البطولة العربية للسباحة
2023-10-28
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2023-10-30
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة (12500) ليرة للدولار
2023-10-30
11 ضبطاً تموينياً في درعا
2023-10-29
عودة مخبز دوما بريف دمشق للخدمة بطاقة إنتاجية 15 طناً يومياً
2023-10-28
الذهب يرتفع 6 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-10-28
ارتفاع أسعار النفط عالمياً نحو 3 بالمئة
2023-10-28
البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة
2023-10-27
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انضمام عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي إلى عملية التسوية الشاملة
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مراسلة سانا: جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم غد وحتى 9 شهر تشرين الثاني القادم
المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره في قطاع غزة
2023-10-30
2023-10-30
anwar
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