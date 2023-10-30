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عــاجــل مراسلة سانا: جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم غد وحتى 9 شهر تشرين الثاني القادم

المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع العدو الإسرائيلي في أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازره في قطاع غزة

2023-10-30

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مراسلة سانا: جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم غد وحتى 9 شهر تشرين الثاني القادم

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