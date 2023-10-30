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عــاجــل مراسلة سانا: جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم غد وحتى 9 شهر تشرين الثاني القادم

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بعد تنفيذه عملية بطولية أسفرت عن إصابة جندي للاحتلال

2023-10-30

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مراسلة سانا: جامعة دمشق تعلن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم غد وحتى 9 شهر تشرين الثاني القادم

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