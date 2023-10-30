سيدة من السويداء تحول هوايتها لمشروع إنتاجي متناهي الصغر

السويداء-سانا

جعلت لبنى خضير من هوايتها في تحضير المأكولات الشعبية والتراثية فرصة عمل وظفتها ضمن مشروع إنتاجي متناهي الصغر، أطلقته قبل نحو عام من منزلها في بلدة الكفر بريف السويداء الجنوبي.

المشروع حسب لبنى بدأ كما ذكرت خلال حديثها لـ سانا في محاولة منها لبيع منتجاتها على مستوى الحي الذي تقطنه إلى أن أبصر النور فعلياً بعد توسعها تدريجياً بالعمل، عقب حصولها على منحة من برنامج سبل العيش في مركز مقام عين الزمان الخيري للتنمية الاجتماعية، مكنتها من شراء أدوات العمل والإنتاج.

لبنى المعيلة لثلاثة أبناء ما زالوا يتابعون تعليمهم لا تدخر جهداً بين الاهتمام بواجباتها تجاههم، والعمل لإنتاج مأكولات مرغوبة ومحببة لدى الكثيرين ومتداولة، وتسويقها سهل وخاصة مع قدوم المغتربين في فصل الصيف، ومنها كما بينت ما يعرف بخبز “اللزاقيات” و”المرشم” و”الزلابية” والكبب، وتجهيز ورق العنب للمؤونة وغيرها.

ووفقاً للبنى التي اختارت لمشروعها تسمية بعنوان سنابل الخير دلالة على ارتباط ما تصنعه بالأرض، فإنها حققت نتيجة جيدة بعد مضي فترة قصيرة على انطلاقتها، وأثبتت ذاتها واستثمرت مهارتها اليدوية بالعمل بشكل جيد، حيث أصبحت تسوق حالياً إضافة إلى بلدتها في عدد من قرى المحافظة، وكذلك في جرمانا بريف دمشق مع سعيها لإيصال منتجاتها لأسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

أدوات بسيطة تستخدمها لبنى وتطوعها بكل شغف ومحبة للإنتاج وتلبية طلبات الزبائن المقدمة لها والتي تزداد تدريجياً، الأمر الذي يشجعها ويحفزها على المواصلة والاستمرارية، والمشاركة بالمعارض والبازارات الخيرية للتعريف بمشروعها، والتي كان آخرها بازار الخير بمدينة السويداء قبل أيام كما ذكرت.

وتتجاوز لبنى كما بينت ما يعترضها من صعوبات بإرادة وتحد مع طموحات لديها لتطوير وتوسيع مشروعها، وتشغيل عدد من العاملات معها خلال الفترة المقبلة، والمشاركة بمعارض دولية خارج سورية.

عمر الطويل

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