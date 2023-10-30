المكتب الإعلامي في غزة: المقاومة تجبر آليات الاحتلال التي توغلت في طريق صلاح الدين على الانسحاب

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن المقاومة الفلسطينية أجبرت آليات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت على طريق صلاح الدين على أطراف قطاع غزة المحاصر على الانسحاب.

وقال المكتب في بيان اليوم: “خلافاً لمزاعم الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على طريق صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك”، مشيراً إلى قيام هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على الطريق وتجريف مساحات منه قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأضاف المكتب: “لا يوجد حالياً أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على طريق صلاح الدين، وعادت حركة الفلسطينيين عليه”، مؤكداً أن ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحاً تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، ومن الواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.

بدورها أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تواصل التصدي للعدو وتدير المعركة بكفاءة.

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