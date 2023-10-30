مبادرة سلسلة (اقرأ) في مدارس أبناء وبنات الشهداء تبدأ جلساتها بنتاجات الأديب محمد عامر المارديني

دمشق-سانا

تهدف مبادرة سلسلة (اقرأ) التي انطلقت في مدارس بنات الشهداء اليوم ومن خلال إقامة جلسات نقد أدبي تشارك فيها الطالبات إلى تنمية حسهن الأدبي وملكة التحليل والنقد لديهن، حيث استضافت في باكورة نشاطاتها الأديب الدكتور محمد عامر المارديني ومجموعاته القصصية الأربع التي نحى فيها للنقد الاجتماعي بلبوس الكوميديا السوداء.

ولفت وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إلى أهمية الاهتمام بالجانب الثقافي والأدبي وتحديداً اللغة العربية في المدارس، وخاصة مع هذه الفئات العمرية الصغيرة، إضافة إلى التركيز على الأنشطة الرياضية والثقافية لأن التفوق بها يوصل اسم سورية لأهم المحافل.

بدورها أوضحت مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب أن غاية هذه الندوة النقدية الأدبية تحفيز الطالبات على القراءة والنقد، ودعوتهن لوضع آرائهن وأفكارهن حول هذه القصص التي قرأنها ثم مناقشتها مع الكاتب، بهدف تعزيز ملكة الحوار وتوسع مداركهن وتنمية مهاراتهن.

من جهته بين الإعلامي نضال زغبور أن سلسلة (اقرأ) التي انطلقت في مدارس بنات الشهداء لتشجيع الطالبات على قراءة واكتشاف مواهبهن، تحقق متعة القراءة للطالبات وتعويدهن على التعبير عن انطباعاتهن وتحريض الخيال لديهن.

الطالبات رغد سلمان ورهف الرفاعي وشهد المحمد أوضحن في تصريحات لمراسلة سانا أنهن لمسن بقراءة المجموعات القصصية الروح الساخرة التي كتب بها الكاتب المارديني ومعالجته للواقع، إضافة إلى العناوين الجاذبة لها، منوهات بأهمية القراءة وما تضيفه إلى شخصياتهن، لكونها قصصاً واقعية تعبر عن حياة الناس.

وأقيمت الجلسة التي حضرها اللواء بسام البري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في مدارس بنات الشهداء بدمشق.

رحاب علي

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