أوركسترا المعهد العربي للموسيقا بطرطوس في ثاني أيام ملتقى محمود العجان الموسيقي

اللاذقية-سانا

قدم طلاب المعهد العربي للموسيقا في طرطوس أنفسهم لجمهور ملتقى محمود العجان الموسيقي السنوي في يومه الثاني والذي تستضيفه حالياً دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية.

وأدى 25 عازفا وعازفة من طلاب المعهد برفقة أربعة من أساتذتهم وبقيادة واشراف الموسيقي نور عثمان مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية والشرقية.

وقال قائد الأوركسترا نور عثمان في تصريح لمراسلة سانا إن تواجد طلاب المعهد بهكذا ملتقيات، يكسبهم الثقة والحافز لتقديم الأفضل، ويتيح لهم الاطلاع على التجارب والأداء الموسيقي لطلاب المعاهد الموسيقية الأخرى التابعة لوزارة الثقافة في باقي المحافظات.

وأشار عثمان إلى أهمية تواجد الأطفال ضمن أوركسترا ، الأمر الذي يمكنهم من العزف بتناغم مع باقي الآلات.

مديرة المعهد العربي في طرطوس ديما عيسى نوهت بأهمية الملتقيات والمشاركات خارج المحافظة حيث كان للمعهد مشاركات في كلية التربية الموسيقية بحمص واليوم باللاذقية إضافة لمشاركتهم المستمرة بمختلف الأنشطة الثقافية في طرطوس.

فاطمة ناصر