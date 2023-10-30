تنظيم 52 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 52 ضبطاً تموينياً خلال جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية باللاذقية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت مخالفة مزاولة مهنة بدون تراخيص وتقليد ماركات أجنبية لورشتي ألبسة، لافتاً إلى أنه تم تشميع الورشتين بالشمع الأحمر وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وشملت الضبوط نقص وزن الخبز بحق عدد من مخابز المحافظة ومعتمد غاز بمخالفة تقاضي سعر زائد، ومحال تجارية بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم حيازة فواتير شراء.

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