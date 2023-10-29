الصحة العالمية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لمشفى القدس في غزة

جنيف-سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ تجاه تحذيرات الكيان الصهيوني الفاشي لمستشفى القدس في قطاع غزة والمطالبة بإخلائه فوراً تمهيداً لقصفه.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس في حسابه على منصة “اكس”: إن “التقارير عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثيرة للقلق البالغ”، مشدداً على أنه من “المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أشار في وقت سابق اليوم إلى أنه تلقى تهديدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتعرض للقصف.

وأضاف في بيان: “منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متراً.

بدورها قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: “نشعر بالقلق الشديد على سلامة الطواقم العاملة في مستشفى القدس”، مطالبة المجتمع الدولي بـ “التدخل لحماية الطواقم الطبية بعد دعوة كيان المحتل المجرم إلى الإخلاء الفوري لمستشفى القدس الذي يؤوي نحو 12 ألف نازح”.

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