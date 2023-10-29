مظاهرات في العاصمة التونسية تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

تونس-سانا

شهدت العاصمة التونسية اليوم مظاهرات دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بمجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي الفاشي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا أن المتظاهرين احتشدوا أمام السفارة الأميركية بدعوة من اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين وناشطين في المجتمع المدني وحقوقيين، ونددوا “بالانحياز الفاضح والدعم” الذي تبديه واشنطن تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصوراً تظهر جانباً من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، كما أشادوا بصمود المقاومة وطالبوا بفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية.

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