استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن رسمي عرفات 35 عاماً استشهد متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

ونعت سرايا القدس في المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد رسمي عرفات، مشيرةً إلى أنه ارتقى أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن مخيم بلاطة ونصرةً لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

كما استشهد حسين ربيع 25 عاماً متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وباستشهاد عرفات وربيع، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري إلى 116 شهيداً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen