تمديد موعد استلام طلبات التقدم للمنح الدراسية الروسية حتى الـ 14 من كانون الأول القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد موعد استلام طلبات التقدم للمنح الدراسية الروسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا لغاية الـ 14 من كانون الأول القادم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التمديد جاء لاحقاً للإعلان الذي نشر في الـ 4 من تشرين الأول الجاري المتضمن الإعلان عن منح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2024-2025 المقدمة من روسيا الاتحادية.

ولفتت الوزارة إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مديرية العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الاتصال على الرقم 2119867 وطلب الأرقام الداخلية 2516 و2522 و2520.

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