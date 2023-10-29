المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع وتستهدف مواقعها

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أطراف قطاع غزة المحاصر، فيما استهدفت مواقعه العسكرية في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت تحشيدات عسكرية للاحتلال في مواقع “العين الثالثة و(مفتاحيم) و(صوفا) وقرب (بوابة السريج) و(بوابة السناطي) و( تل أبيب) برشقات صاروخية وبقذائف الهاون.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد تسللهم خلف خطوطها، والتحموا معها في قتال مباشر، مبينةً أنها استهدفت تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري المفخخة، وآلياته المتوغلة في أقصى شمال غرب القطاع برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.

وبينت المقاومة أن مقاتليها يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية، وخاضوا معها اشتباكات واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون وقاموا بتنفيذ عدة عمليات قنص، لافتة إلى أن العدو الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع المقاومين الذين لا يزالون إلى الآن يسددون ضرباتهم للقوات المعادية.

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