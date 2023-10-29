الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع ضمن جلسة حوارية بحمص

حمص-سانا

بهدف تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وتطوير وتعزيز دورها بالمجتمع نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص اليوم جلسة حوارية تشاورية حول (الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع)، شارك فيها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) وفرق ومؤسسات تطوعية بالمحافظة.

وناقشت الجلسة التي أقيمت في صالة النور التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بحي الحميدية، وهي ضمن فعاليات (حوار شمل) حقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم والأحكام العامة التي تتبعها الجهات التي يعملون بها، وإعداد مدونة سلوك تنظم العمل التطوعي.

وذكر أسامة الحسامي من فريق شمل بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص؛ أن هذه الجلسة متابعة لمخرجات المرحلة الأولى من جلسات حوارية تحت عنوان “شمل” أطلقتها الوزارة في تموز الماضي، بهدف وضع الرؤى والتطلعات بتعاون جميع الشركاء الفاعلين بالمجتمع، مقدماً خلال الجلسة لمحة عن مفهوم التطوع ومبادئه وآلية بناء الفرق التطوعية وسبل تلافي الثغرات والمعوقات التي تواجه المتطوعين والجهة التي يعملون لها.

وبدوره، لفت باسل بدوي عضو مشارك في فريق شمل بحمص إلى أن محاور الجلسة تطرقت إلى سبل تنفيذ العقد المبرم ما بين المتطوع والجهة المراد العمل معها، بما يضمن حقوق الطرفين وآلية إدارة الشكاوى.

من جهتهم، دعا المشاركون بالحوار إلى ضرورة وضع قوانين تضمن حقوق المتطوعين والجهات التي يعملون فيها على السواء، وتعزيز ثقافة التطوع بالمجتمع واستثمار طاقات المتطوعين، وفق اختصاصاتهم العلمية والثقافية ودورهم الريادي وتحفيزهم، ولا سيما من الشباب ومنحهم الثقة لتحقيق النهوض المجتمعي، إضافة لضرورة تحلي المتطوعين بالمصداقية والأمانة والتعاون والعمل بحيادية لخدمة المجتمع.

تمام الحسن

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