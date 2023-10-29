إصابة طلبة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في أبو ديس بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس في البلدة، انطلاقاً من بوابة جدار الفصل العنصري وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي وسط البلدة وفي محيط جامعة القدس.

واستشهد في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله وطوباس بالضفة الغربية.

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