الاحتلال يواصل عدوانه الفاشي على قطاع غزة لليوم الـ 23 أكثر من 100 شهيد وعشرات والجرحى

القدس المحتلة-سانا

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المتواصل لليوم الثالث والعشرين على قطاع غزة المحاصر، إضافة لدمار هائل في الأحياء السكنية وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية .

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين في النصيرات والمغراقة وسط القطاع وخان يونس ورفح جنوبه وحي الزيتون جنوب غزة وتل الهوى غربها والشجاعية شرقها ما أدى لاستشهاد أكثر من 90 فلسطينياً وإصابة العشرات .

وفي مخيم جباليا شمال القطاع قصف طيران الاحتلال 110 منازل، ما أدى لاستشهاد 45 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين، كما دمر مربعاً سكنياً في منطقة بئر النعجة شمال القطاع، ومنازل في مخيم البريج والنصيرات وسط القطاع ومخيم الشاطىء غربه، ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة آخرين ما زال عدد منهم تحت الأنقاض.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية ومدفعيته مناطق متفرقة في القطاع.

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