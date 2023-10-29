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المقاومة الفلسطينية: العدو الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مقاومينا الذين لا يزالون الآن يسددون ضرباتهم للقوات المعادية

2023-10-29

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