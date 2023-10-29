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المقاومة الفلسطينية: واصل مقاومونا تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وخاضوا معها اشتباكات واستهدفوا آليات العدو بقذائف “الياسين 105” الترادفية وقذائف الهاون، وقاموا بتنفيذ عدة عمليات قنص

2023-10-29

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