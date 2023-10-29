المقاومة الفلسطينية: واصل مقاومونا تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وخاضوا معها اشتباكات واستهدفوا آليات العدو بقذائف “الياسين 105” الترادفية وقذائف الهاون، وقاموا بتنفيذ عدة عمليات قنص