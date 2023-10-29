كنعاني: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أظهرت للعالم مدى الانحدار الأخلاقي للنظام الأمريكي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المستمرة في قطاع غزة المحاصر أظهرت للعالم مدى الانحدار الأخلاقي للنظام الأمريكي وغيره من الحماة العلنيين والمخفيين لكيان الفصل العنصري الصهيوني.

وقال كنعاني في حسابه على منص اكس اليوم: “إن الجرائم الرهيبة للكيان الصهيوني القاتل للأطفال بحق شعب فلسطين المظلوم في غزة منذ 22 يوماً تسببت في الانحطاط الدائم لهذا الكيان في أنظار الضمائر البشرية الحية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف كنعاني “إن القادة المجرمين الصهاينة قاتلي الأطفال لا يثقون بقدرات جيشهم لدرجة أنهم قطعوا الإنترنت عن قطاع غزة بالتوازي مع توغل بري محدود ومزعوم حتى لا يرى العالم آثار الخسائر والأضرار التي سيتكبدها الجيش الصهيوني المهزوم”.

وتابع كنعاني “أسطورة جيش الكيان الصهيوني الذي لا يقهر لم تسقط من أعين العالم فقط، بل من أعين المستوطنين الصهاينة أيضاً”، مشيراً إلى أن كل الطرق أمام الكيان الصهيوني وداعميه ستنتهي إلى الفشل.

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